Twee nieuwe klassen voor Kappaertschool Joyce Mesdag

31 augustus 2019

Ze zijn klaar voor het nieuwe schooljaar in de Kappaertschool in Zwevegem. Tijdens de voorbije maanden zijn op de zolderverdieping twee klassen ingericht. Vandaag was er de welkomdag, waarbij ouders en hun kinderen een kijkje mochten komen nemen.