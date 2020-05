Twee mannen gevat die verdacht worden van werfdiefstal, één van hen stond geseind VHS

29 mei 2020

13u33 0 Zwevegem De politie van de zone Mira heeft donderdagnacht twee Poolse onderdanen opgepakt die verdacht worden van minstens één werfdiefstal. Het duo is ter beschikking gesteld van het parket.

Langs de Kanaalweg in Zwevegem hield de politie vrijdagmorgen rond twee uur een voertuig met Nederlandse nummerplaat tegen. In de wagen zaten twee Polen. Tegen één van hen liep een Europees aanhoudingsbevel. Het duo, bevuild en stofferig, moet gezien hebben dat ze kans maakten om gecontroleerd te worden want in de buurt vond de politie een slijpschijf aan. De politie vermoedt dat die vlak voor de controle uit de wagen werd gegooid. Uit verder onderzoek bleek inmiddels dat de slijpschijf kan gelinkt worden aan een diefstal met braak die gepleegd werd op een werf in Kortrijk.

Auto in beslag genomen

De twee Polen werden van hun vrijheid beroofd. In de loop van de dag verschijnen ze voor de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die zal beslissen of ze eventueel worden aangehouden. Hun wagen is inmiddels in beslag genomen. De lokale recherche van de politiezone Mira voert het onderzoek.