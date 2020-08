Twee auto’s botsen op E17: jetski belandt op pechstrook en drie volwassenen en kind afgevoerd naar ziekenhuis Alexander Haezebrouck

21 augustus 2020

19u06 0 Zwevegem Op de E17 zijn aan de afrit Zwevegem vrijdag rond 16.45 uur een Volkswagen en een Fiat met aanhangwagen gebotst. Vier personen, waaronder een kind, werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen, waar op dit moment werken bezig zijn. Daardoor kan het verkeer maar over twee rijstroken rijden. Aan de afrit Zwevegem liep het fout. Een Fiat met aanhangwagen, waarop een jetski stond, en een Volkswagen botsten met elkaar. Mogelijk gebeurde dat bij het veranderen van rijstrook. De Fiat knalde door de klap tegen een verkeersbord. De jetski belandde op de pechstrook. In de Volkswagen zat een gezin met een kind. Zij werden alle drie met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de Fiat werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval kon het verkeer een tijdje maar over één rijstrook passeren.