Transfo Zwevegem als unieke locatie voor Tournée Flandrienne: samen (elektrisch) fietsen voor veiliger verkeer

06 augustus 2020

11u25 0 Zwevegem Méér woon-werkverkeer op twee wielen én een betere verkeersveiligheid voor de fietser. Dat is wat de vzw Th-e Chain, een vereniging van e-bikers en fietsers, dit najaar voor ogen heeft met ‘Tournée Flandrienne’. Bedrijfsleiders springen op de fiets maar er zijn ook ritten voor het grote publiek, al dan niet in het gezelschap van een Bekende Vlaming. Uitvalsbasis is de Transfosite in Zwevegem.



Samen met Koen Vanwontergem, voorzitter van de raad van bestuur van vzw Save (Ouder van Verongelukte Kinderen) richtte Hilde Maet (55) uit Zwevegem een tijdje geleden de vzw Th-e Chain op. “We zijn een non-profitorganisatie die zich inzet voor de belangen van fietsers en e-bikers”, vertelt Hilde die zelf ook vaak op de trappers staat. “Met onze vzw willen we promotie maken rond veilig fietsen. Daarnaast zetten we in op e-mobiliteit en duurzame economische ontwikkeling. De eerste editie van ‘Tournée Flandrienne’, vanaf half september, is onze vuurdoop voor het grote publiek.”

Managers op de fiets

Woon-werkverkeer is voor de vzw Th-e Chain (het koppelteken verwijst naar elektrisch fietsen) een belangrijk aandachtspunt. “Fietsen is vandaag nog vooral een recreatief gebeuren”, zegt Hilde. “De tweewieler gebruiken om van en naar het werk rijden, is echter ook een goed idee. Het milieu vaart er wel bij, net zoals de files. Maar te weinig mensen, zeker wie met een bedrijfswagen rijdt, doen het vandaag. Daar willen we verandering in brengen, met onze actie ‘de manager op de fiets’. We proberen hen zover te krijgen dat ze tijdens de Europese week van de mobiliteit vijf dagen lang met de (elektrische) fiets van en naar het werk rijden.”

Transfo als uitvalsbasis

Tijdens het weekend van 18 tot en met 20 september staan tijdens ‘Tournée Flandrienne onder meer een business-event en een tocht voor dames op het programma, telkens met de Transfosite in Zwevegem als uitvalsbasis. “Ideaal”, vindt burgemeester Marc Doutreluingne, die meteen voor het idee gewonnen was. “Ik ben zelf ook een fervent e-fietser en met de Transfosite hebben we een mooie lokatie die fungeert als vertrek- en aankomstplaats. Klassieke fietsen zijn uiteraard ook welkom maar de elektrische fietsen zijn een beetje symbolisch voor deze plek waar vroeger tientallen jaren lang elektriciteit werd opgewekt. En het is mooi dat Gella Vandecaveye, die vroeger in Sint-Denijs woonde, samen met radiopresentator Carl Berteele als ambassadeur fungeert voor dit initiatief.”

Fietsen met een BV

‘Tournée Flandrienne’ brengt de deelnemers van Zwevegem naar de Hotondberg, op de grens van Ronse en Zulzeke, en terug. Van zondag 20 september tot en met zondag 8 november kan er op weekenddagen in groep gefietst worden met een Bekende Vlaming. “Flink wat oud-wielrenners zijn ons initiatief genegen en springen voor het goede doel graag ook even op de fiets”, weet evenementenorganisator Bertrand Busschaert, een uitgeweken Izegemnaar die al een tijd in Kluisbergen woont. “Onder meer Johan Museeuw, Nico Mattan, Niels Albert, Johan Vansummeren, Peter Van Petegem en Nick Nuyens doen mee. En voor de laatste rit, op zondag 8 november, hebben we een special guest aan de start. Omwille van de corona-pandemie beperken we de groep telkens tot honderd deelnemers, om alles op een veilige en verantwoorde manier te laten verlopen. Inschrijven, is dus de boodschap.”

Ook voor recreanten

Wie wil deelnemen aan ‘Tournée Flandrienne’ hoeft niet aan de start te komen met de conditie van Remco Evenepoel. “Het is allerminst koers”, weet Bertrand Busschaert. “De nadruk ligt op het plezier van het fietsen, in veilige omstandigheden. Wie liever op z’n eentje, met familie of een groep vrienden het parcours wil afleggen, kan dat uiteraard ook, vanaf nu tot 19 december. Een Flandrien-ticket kost 10 euro (de opbrengst gaat naar de vzw Save) en je maakt kans om een e-bike te winnen.” Meer info op https://www.tourneeflandrienne.be.