Transfo Zomert zorgt voor coronaproof vertier deze zomer Joyce Mesdag

25 juni 2020

17u51 0 Zwevegem Op de site van de voormalige elektriciteitscentrale Transfo is het programma van Transfo Zomert voorgesteld. De vaste spelers op Transfo slaan daarvoor de handen in elkaar: het artistiek platform Transfolabo, avonturencentrum Oenanthe, escaperoom Plong, camping transfo, de Kunstacademie, de circusbrouwers en greeter Jan Goemaere. Transfo werd als hotspot aangeduid door Toerisme Leiestreek.

In augustus staat er elke vrijdagavond een concert gepland, onder meer met namen als Flip Kowlier, Mooneye en Yevgueni. Het zomerterras aan de duiktank wordt daarbij telkens the place to be voor die muzikale beleving, plezier met vrienden en een hoppig circusbiertje on the side. Vanaf 1 juli kan ingeschreven worden via transfozwevegem.be. Tickets kosten 10 euro, en het aantal plaatsen is beperkt.

De kunstacademie zorgt elke zondag om 11u voor een muzikaal intermezzo of beklijvende voorleesverhaaltjes voor kinderen. In de uitstalramen van het nieuw Transfogebouw kan je de kunstwerken van de leerlingen bekijken, en ook aan de sokkel van de koeltoren.

Oenanthe en Transfo Duiktank geven sporters de nodige kicks in en rond het water met kajak, touwen- en aquaparcours, mountainbike, urban golf, lasershooting en kub. De circusbrouwers houden het happy met fris schuimend bier en degustaties op vrijdag, de circusartiesten van Transfolabo presteren adembenemende stunts op wisselende tijdstippen. Jan Goemaere neemt je elke woensdagnamiddag mee op sleeptouw door de site, op maandag kan je ontsnappen uit Het Werkhuis van Plong.

Voor alles moet vooraf ingeschreven worden, omwille van de coronamaatregelen. Meer info vind je op www.transfozwevegem.be.