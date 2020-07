Transfo zal dankzij 600 zonnepanelen en windturbine zelf voorzien van elektriciteit Joyce Mesdag

15 juli 2020

17u20 0 Zwevegem De site van de voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem wordt de thuisbasis van innovatief project rond hernieuwbare energie. 600 zonnepanelen en 1 windturbine zullen er voldoende energie opwekken om alle gebruikers op de site van elektriciteit te voorzien. Europa investeert 4 miljoen euro in het pilootproject, waarmee het wil testen of dergelijke projecten op grote schaal uitgerold kunnen worden.

Meer dan 100 jaar nadat de eerste kolencentrale er de eerste stroom opwekte, vormt Transfo opnieuw de setting voor een sterk staaltje techniek. Intercommunale Leiedal is trekker van RE/SOURCED, een innovatief project dat door de Europese Commissie geselecteerd werd uit 222 projecten. Het investeert 4 miljoen euro, zodat er een circulair en zelfvoorziend energiesysteem op Transfo gebouwd kan worden. Concreet: er wordt elektriciteit opgewekt op de site, de elektriciteit wordt er ook gecapteerd, en daarna verbruikt door de gebruikers van Transfo.

Wat komt Europa zoeken in ‘metropool’ Zwevegem? “Transfo is een dorp in een dorp”, legt Stijn Vannieuwenborg van Leiedal uit. “Je hebt er heel uiteenlopende gebruikers: er staan enkele huizen op de site, er komen binnenkort kantoren, met Blueberry Hill komt er een klimcentrum, je hebt de duiktank, een microbrouwerij,… Die mix van gebruikers op en de grootte van de site maakt dat Transfo een ideale locatie is om een innovatief energieproject te testen.”

Er komen 600 zonnepanelen op de parking aan de zuidkant, en vlakbij komt er een windturbine van 50m groot. Die zouden samen genoeg energie moeten opwekken om de hele site van energie te voorzien. “We moeten van site Transfo ook een ‘reggelluwe’ zone maken, zodat een aantal wetten hier niet van toepassing meer zijn”, zegt Vannieuwenborg. “Zo is er bijvoorbeeld een regel dat je een bedrijf die zelf elektriciteit opwekt rechtstreeks aan zijn buurman kan bezorgen. Het moet via het openbaar netwerk. Hier doen we dat dus wel.”

De energie die niet meteen wordt verbruikt, wordt opgeslagen. “We gebruiken daarvoor een gezamenlijke installatie met afgeschreven autobatterijen”, zegt Jan Desmet van Universiteit Gent, een van de partners in het project. “Batterijen die elektriciteit net niet meer goed genoeg bijhouden om te dienen in elektrische wagens, zijn wél nog goed genoeg voor deze toepassing. Dat is ook een ander streven van ons: het is de bedoeling om in het project zo weinig mogelijk nieuwe materialen te gebruiken. Met zo weinig mogelijk materiaal, zoveel mogelijk bereiken, met andere woorden.”

Ook de watertoren op de locatie wordt mee betrokken in het project. “Op momenten dat er niet veel energie wordt verbruikt, gebruiken we die energie om water naar omhoog op te pompen. Op momenten dat er wél veel wordt verbruikt, laten we het water terug naar beneden lopen, om zo opnieuw elektriciteit op te wekken.”

Het project loopt drie jaar, daarna wordt het geëvalueerd, en vertrekken de bevindingen naar Europa. Het kost in totaal 5 miljoen euro, het resterende miljoen euro wordt onder meer opgehoest door partner Provincie West-Vlaanderen.

“We willen dit ook een educatief project maken”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Zodat groepen of gezinnen die hier op bezoek komen, ook kunnen zien hoe het werkt, en zelf zin krijgen om te investeren in hernieuwbare energie.”