Transfo krijgt eindelijk ‘Transfostraat’ Joyce Mesdag

30 oktober 2019

19u52 0

De twee wegen op de site Transfo in Zwevegem krijgen de namen Stoomstraat en Transfostraat, dat heeft de gemeenteraad beslist.

De Transfostraat is de naam voor de al aangelegde toegangsweg waarbij je via de Blokellestraat naar de site Transfo kan rijden. Bouwbedrijf Mevaco uit Aalter realiseert 42 woningen op de site Transfo. De straat van die verkaveling krijgt de naam Stoomstraat.

Het project is een publiek-private samenwerking: in ruil voor de mogelijkheid om op de site Transfo een woonproject te realiseren voorziet Mevaco onder meer in de aanleg van een openbaar park en parkeerplaatsen voor de duiktank.