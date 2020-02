Tot 15 maanden cel of werkstraffen voor zeven bevriende twintigers voor cannabishandel LSI

12 februari 2020

14u17

Bron: LSI 2 Zwevegem Zeven twintigers uit Zwevegem zijn door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot deels voorwaardelijke celstraffen van 10 tot 15 maanden en boetes van 1.000 tot 5.000 euro voor de verkoop van cannabis. Enkelen kwamen er met een werkstraf van 60 tot 100 uren van af. Volgens de openbare aanklager ging zo’n 3,5 kilogram door hun handen. De rechter verklaarde ruim 10.000 euro drugsgeld verbeurd.

Eind september 2018 startte een onderzoek naar Matteo L. (26) en Emile W. (21). De speurders merkten op dat ze vaak samen rondreden naar vaste plaatsen, parkings en bepaalde adressen. De woning van Jules D. in de Otegemstraat in Zwevegem bleek de uitvalsbasis. Op 27 maart 2019 volgden tal van huiszoekingen en bij de zeven verdachten kon cannabis gevonden worden. Bij Glenn T. zelfs 1,6 kilogram. Volgens de openbare aanklager fungeerde Emile W. als leider omdat hij de cannabis in Nederland ging halen en ook betaalde. Hij zat na de huiszoekingen 5 maanden in voorhechtenis en moet van de rechter niet meer terug als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Een celstraf van 15 maanden blijft wel als zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen. Hij bekende inderdaad 3,5 kilogram te hebben gekocht, maar naar eigen zeggen is uiteindelijk slechts 1,5 kilogram verkocht. De woning van Jules D. deed dienst als sorteercentrum omdat hij als enige van de vriendengroep al alleen woonde. Zijn relatie met medebeklaagde S.D. (21) sprong na het opdoeken van de drugshandel af. Het meisje was naar eigen zeggen tegen de handel, maar leverde één keer ook zelf drugs af toen haar vriend er niet was. De meesten zijn ondertussen zelf ook van de drugs af.