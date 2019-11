Tijdens omleiding omwille van dodelijk ongeval: man belandt onder invloed in de gracht VHS

25 november 2019

16u18 0 Zwevegem Een 40-jarige man uit Heestert heeft van de politierechter anderhalve maand rijverbod gekregen omdat hij onder invloed van alcohol met zijn wagen in de gracht was beland en daarna vluchtmisdrijf pleegde. “Ik moest uitwijken voor een overstekend dier”, zegt de man.

J.V. was na een voordracht in het Kortrijkse nog blijven plakken, toen hij op 5 juli van dit jaar huiswaarts reed. In de Vierkeerstraat in Heestert mocht hij van de politie niet doorrijden omdat er wat verderop een dodelijk ongeval was gebeurd met een 17-jarige bromfietser. V. moest een omleiding volgen en belandde zo in de smalle Pontstraat. “Die straat is mij onbekend. Het was er stikdonker en plots was ik verrast door een overstekend dier”, zegt de man. “Ik week uit en gleed met mijn wagen in de gracht.” De Volvo XC90 van de man uit Heestert botste tegen een gemetselde duiker en bleek uiteindelijk totaal verloren.

Roséwijn gedronken

De automobilist, die lichtgewond raakte bij het ongeval, klauterde uit zijn wagen en wandelde naar huis. Kort nadien echter, stond de politie aan zijn deur. Die was hem via de nummerplaat van zijn wagen op het spoor gekomen. De man uit Heestert deed open, in bebloede kledij, en gaf toe dat hij inderdaad een ongeval had veroorzaakt. Hij ging gewillig mee met de politie naar de plaats van de feiten. “Mijn cliënt had die avond een aantal glazen roséwijn gedronken maar voelde zich helemaal niet dronken”, sprak zijn advocaat.

“Niemand wakker maken in de buurt”

V. probeerde de rechter er van te overtuigen dat er van vluchtmisdrijf helemaal geen sprake was. “Door het ongeval was mijn smartphone stuk en dus kon ik niemand verwittigen. Omwille van het late uur wilde ik in de buurt ook niemand wakker maken. Het was volgens mij ook helemaal niet dringend om mijn voertuig te laten takelen. Dat kon probleemloos de ochtend nadien, als het weer licht was, omdat mijn wagen geen hindernis vormde voor het verkeer.” De rechter oordeelde echter dat er toch sprake was van vluchtmisdrijf. Hij veroordeelde V. daarvoor tot vijftien dagen rijverbod en een effectieve boete van 600 euro. Voor het ongeval zelf en de intoxicatie kreeg de man uit Heestert nog eens één maand rijverbod en een boete van 800 euro.