Theatervoorstelling ‘Zwins’ over veeboerinnen

vanavond in première Joyce Mesdag

05 september 2019

Theatermakery Het Eenzame Westen pakt uit met de voorstelling ‘Zwins’, een openluchtopvoering over twee boerinnen die hun varkensbedrijf overeind willen houden. Het is een tragikomische voorstelling die in een West-Vlaams dialect gespeeld wordt en die grotendeels gebaseerd zijn op een 12-tal diepte-interviews met varkensboerinnen uit de regio Zwevegem. Actrices Janne Desmet (Thuis, De Rodenburgs en Marsman) en Lien De Graeve (Quiz Me Quick en Studio Tarara) kruipen in de huid van de landbouwvrouwen. Het volledige project is een coproductie met de gemeente Zwevegem. Eerst wordt 8 keer buiten op de beschermde vierkantshoeve Ten Roode Duifhuize in Sint-Denijs gespeeld. Na de locatievoorstellingen gaat ‘Zwins’ op toernee in zalen. Wanneer en waar je het stuk nog kan zien, ontdek je op www.heteenzamewesten.be/zwins.