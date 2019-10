Telefooncel wordt ruilboekenkast Joyce Mesdag

17 oktober 2019

Aan de Sint-Amanduskerk in Zwevegem staat nu ook een ruilboekenkast. Het gaat om een oude telefooncel die als ruilboekenkast is ingericht. De nieuwe ruilboekenkast vervangt de oude boekenkast die er vijf jaar geleden werd geplaatst, maar die versleten was. Iedereen mag er een boek uit meenemen. Voorwaarde is wel dat je er een ander boek in de plaats legt. Zo deel je de mooiste verhalen met andere lezers.