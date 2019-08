Techno kleppers stuwen Voltage naar 7.000 bezoekers: “Beste line-up ooit” Peter Lanssens

07 augustus 2019

11u19 7 Zwevegem Voltage blijft groeien in Zwevegem. Waar het festival vorig jaar 6.000 bezoekers over de vloer kreeg, ligt de lat nu op 7.000 bezoekers. “We vieren ons houten jubileum met een huiveringwekkend goeie line-up”, zegt woordvoerster Mathilde Van Vaerenbergh. Verder maakt het industrieel karakter van de verlaten Transfo-elektriciteitscentrale Voltage echt aantrekkelijk.

Organisator Steven Van Belle aka Parallel Circuit is trots op de vooruitgang van Voltage in vijf jaar tijd. “Wat in 2013 als de lokale radioshow Ohm begon, groeide tot meerdere feesten uit en resulteerde in 2015 tot de eerste editie van Voltage”, zegt hij. “We zijn fier dat we nu bij de grotere spelers in de Belgische technoscène horen. We hebben onze beste line-up ooit. Een voorbeeld is de komst van Ben Klock, een van de grootste techno dj’s van de wereld. We hebben ook de meest gevraagde dj’s van het moment zoals Dax J, Fjaak, Blawan, Rebekah en I Hate Models. En we bieden een podium aan internationaal opkomende talenten zoals VTSS, Border One en Nur Jaber. Bezoekers die naar Voltage komen voor Ben Klock, leren tegelijk een van de opkomende talenten kennen en worden zo fan voor het leven. Dat is wat mij als booker erg gelukkig maakt.”

Nieuw-Zeeland

Voltage verwelkomde vorig jaar 6.000 bezoekers uit 30 landen. De lat voor de vijfde editie ligt op 7.000 bezoekers. En die komen van ver, zo blijkt. “We hebben al ticketkopers uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk, de UK, Frankrijk, Nederland, noem maar op.”

Nieuwe hosts

De artiesten worden op zaterdag 10 en zondag 11 augustus over drie stages verdeeld: de Anode, de Turbine en sinds vorig jaar ook de Rotor. Elke dag hosten tal van organisaties een stage. Om er hun selectie aan dj’s op de fans los te laten. Zo is Possession van de partij, een razend populair collectief uit Parijs. “Het is de eerste keer ooit dat ze een stage op een festival hosten”, zegt Mathilde Van Vaerenbergh. “Ze brengen hun resident Parfait mee en worden vergezeld door internationale dj’s zoals Blawan en Cleric (live) uit Engeland, de Duitsers Cadency aka Hector Oaks en Thomas P. Heckmann en VTSS uit Polen. Ook voor het eerst op Voltage: het feestconcept Deep in House. Ze trakteren de fans op Cassegrain (live), Lucy, Luigi Tozzi (live), Orphx (live), Wata Igarashi en residents Kafim en Neila”, stelt Van Vaerenbergh.

Zerotolerance voor drugs

Feestconcept Initiate X en Form and Function delen een line-up. Form and Function is een label en agency dat Belgische opkomende talenten ondersteunt en helpt groeien internationaal. Het feestconcept Stygian’s River, bekend voor het laten samenvloeien van verbeelding en muziek, is er ook bij. RIMBU en Kozzmozz zijn terugkomers. Zij brengen een snoeihard junglefeest. Voor elk wat wils dus. Voltage Festival loopt zaterdag van 12 tot 1 uur en zondag van 12 tot 24 uur. Er is vrijdag al een pre-rave party op de camping, van 18 tot 23 uur. Er zijn voldoende parkings. Volg de pijltjes. Er is een zerotolerance beleid wat drugs betreft. Er zijn fouilles, terwijl security ook op het terrein zelf waakt. Wie betrapt wordt, vliegt buiten. Ook verboden zijn wapens, vuurwerk, glas, graffiti en het meebrengen van eigen eten en drinken. De minimumleeftijd om binnen te mogen op Voltage is 18 jaar. Een combiticket voor zaterdag en zondag kost 92,12 euro. Meer info: www.voltagefestival.com.