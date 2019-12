Stuk Guldensporenfietspad vol putten wordt deze week hersteld Joyce Mesdag

02 december 2019

17u55 2 Zwevegem Deze week wordt het stuk van het Guldensporenfietspad tussen de Deerlijkstraat en de Harelbeeksestraat hersteld. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Marc Desloovere op een vraag van raadslid Johan Rollez (N-VA).

Afgelopen zomer werd de missing link van het Guldensporenfietspad geopend, het ontbrekende stuk fietspad tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat, vlak bij de site Leanderhof. Sinds een tweetal weken werd ook verlichting voorzien op dat deel van het fietspad. Een oud stuk van het Guldensporenfietspad, tussen de Deerlijkstraat en de Harelbeeksestraat, wordt nu ook hersteld. “ Dat stuk is meer dan 10 jaar geleden aangelegd”, vertelt schepen Desloovere. “Er bleken toen stukjes glas in het asfalt te zitten. De bovenste laag is toen weggehaald, en vervangen door een nieuwe laag. Maar blijkbaar is dat werk niet goed uitgevoerd, want het fietspad was nu al opnieuw versleten, met putten overal. Deze week wordt dat stuk van het fietspad hersteld, het volledige Guldensporenfietspad is dan helemaal in orde.”