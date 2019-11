Studiebureau zal zich over verkeersveiligheid Avelgemstraat buigen



Joyce Mesdag

28 november 2019

17u30 0

Een studiebureau zal zich over verkeersveiligheid Avelgemstraat in Zwevegem buigen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Marc Desloovere (sp.a) op een vraag van raadslid Carol Bostyn (Lijst Burgemeester). “In Zwevegem-Knokke blijkt het heel moeilijk om gemachtigde opzichters te vinden”, zegt Bostyn. “Is het daarom niet mogelijk om de snelheid in de Avelgemstraat -toch wel een schoolomgeving- te verlagen, en er een Zone 30 in te voeren?” “We beseffen dat we daar wel één en ander kunnen doen, nu wij de Avelgemstraat in beheer hebben, en niet langer AWV”, zegt Desloovere. “Maar de brede weg nodigt er echt uit om snel te rijden, met de vrijliggende fietspaden, en de parkeerstroken aan beide kanten. Er zal meer nodig zijn dan een verkeersbord met Zone 30 op om de mensen er trager te doen rijden. De middengeleider tussen twee rijstroken kan misschien groter gemaakt worden, bijvoorbeeld. Daarom willen we graag een studiebureau zich over de verkeersveiligheid in de Avelgemstraat laten buigen. Het is in elk geval een goed voorstel om iets aan de verkeersveiligheid daar te doen. Het thema leeft in het dorp.”