Streekbierenfestival snelt richting 10.000 bezoekers Peter Lanssens

15 augustus 2019

19u54 0 Zwevegem Het regenachtige weer op woensdag maakt van de negentiende editie van het tweedaagse internationaal streekbierenfestival in Zwevegem geen rampeditie. Integendeel, want op een (voorlopig) droge Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart snelt het festival op het Toyeplein richting de 10.000 bezoekers. De kwaliteit ligt dan ook hoog. En naast bieren zijn er ook andere dranken, zoals honingwijn.

De opkomst is geen drama. “We klokken op een topeditie op 14.000 bezoekers af, maar 10.000 is zeker ook niet slecht, gezien de weersomstandigheden”, zegt voorzitter Yvan Devlaminck van het organiserende Flanders Events. “De mensen passen zich makkelijk aan het slechte weer aan door een jas en paraplu mee te brengen. Grote incidenten zijn er niet. Alle ingeschreven brouwerijen zijn aanwezig, met uitzondering van het Waalse Pils n’ Love. Ze lieten dinsdag via mail weten dat ze niet konden komen. Waardoor het te laat was om nog een invaller te zoeken”, aldus Yvan Devlaminck. Niet dat de organisatoren het aan hun hart laten komen. Want de andere 44 brouwerijen zijn er wel. Goed voor ruim 200 bieren. En de vaststelling dat de meeste bezoekers de kwaliteit van de bieren dit jaar uitzonderlijk hoog inschatten. Er zitten ook enkele buitenbeentjes tussen. Zoals de Zwarte Bes Mede, door De Mederie gebrouwen, in De Feniks in Heule. Gemaakt met honing, water en zwarte bessen en met een alcoholpercentage van 12 procent. Een idee van de uit Zwevegem afkomstige Jorre Vanhemmens (28). Die zo vergeten dranken weer tot leven wil wekken. Want mede, de honingwijn wordt al 8.000 jaar gedronken van Ethiopië tot Scandinavië, was vooral in de middeleeuwen populair. “Het is de eerste keer dat ik Zwarte Bes Mede voorstel, in primeur voor het festival hier. De reacties zijn positief, want er zit heel veel smaak in. De lancering van mijn eigen honingwijn is pas ten vroegste in het voorjaar van 2020”, aldus Jorre.