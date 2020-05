Stokoude aanhangwagen gepikt, inclusief honderden kilogram afval Hans Verbeke

27 mei 2020

12u42 0 Zwevegem Geen zinnig mens die het snapt, maar dakwerker Christof Ravelingeen uit Zwevegem is z’n 24 jaar oude aanhangwagenwagen kwijt. Gestolen, bij hem thuis. “Hij was geladen met afval, dat afgedekt was met een zeil”, zegt de man. “Wie heeft daar nu wat aan?”

De merkwaardige diefstal dateert vermoedelijk van de nacht van vrijdag op zaterdag. “Pas maandagmorgen merkte ik dat mijn aanhangwagen verdwenen was”, zegt dakwerker Christof Ravelingeen. “Hij stond afgesloten geparkeerd bij ons huis, langs de Evangelieboomstraat, helemaal landelijk dus in Zwevegem. Ik kocht de aanhangwagen toen ik 24 jaar geleden als zelfstandige aan de slag ging. Het spreekt vanzelf dat de beste jaren van mijn karretje achter de rug lagen. Maar voor mij was het nog altijd een handig gebruiksmiddel om afval te verzamelen en weg te brengen naar de stortplaats.”

Minstens met twee

Christof trok rare ogen toen hij de diefstal bemerkte. “Tja, je ziet het ook gewoon, dat mijn aanhangwagen al wat bejaard is. Er lag bovendien enkele honderden kilogram afval op, afgedekt met een zeil. Hebben de daders gedacht dat er onder dat zeil misschien waardevolle spullen lagen? Ik heb er het raden naar. In elk geval moeten ze minstens met twee zijn geweest. De kar was loodzwaar, één van de wielen stond bovendien ook in een putje. Daar krijg je dus niet zomaar beweging in.”

Ingedekt door aangifte

De dakwerker deed aangifte bij de politie. Die voert nu een onderzoek, maar veel hoop koestert Christof niet dat hij de aanhangwagen ooit terugziet. “Ik ben eigenlijk vooral naar de politie gestapt om me in te dekken”, zegt hij. “Stel dat de daders het afval ergens dumpen en een getuigde noteert de nummerplaat van de aanhangwagen, dan riskeer ik nog om op te draaien voor sluikstorten. Dat wou ik vermijden.”