Stefaan Bonte legt de eed af als gemeenteraadslid Joyce Mesdag

28 januari 2020

22u23 0 Zwevegem Stefaan Bonte (47) heeft in de gemeenteraad van Zwevegem de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij vervangt voormalig schepen Ann Cosaert.

Stefaan Bonte is de echtgenoot van Sabine Poleyn. Zij deed na een politieke carrière van 18 jaar als gemeenteraadslid en 10 jaar als Vlaams Parlementslid niet meer mee met de recentste gemeenteraadsverkiezingen om meer tijd vrij te maken voor haar gezin en werk.

Stefaan was zelf jarenlang politiek actief in Diksmuide. Toen hij zijn echtgenote volgde naar Zwevegem zette hij een stap opzij in functie van Sabines politieke carrière. Nadat zij besloot met politiek te stoppen, besloot Stefaan opnieuw zijn kans te wagen. Vanop de voorlaatste plaats haalde hij 632 voorkeursstemmen en werd tweede opvolger.