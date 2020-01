Speedy kwam totaal verwaarloosd aan in dierenasiel: zo ziet hij eruit na make-over Joyce Mesdag

28 januari 2020

21u54 6 Zwevegem Dierenasiel De Leiestreek heeft met het hondje Speedy deze week weer een schrijnend geval van hondenverwaarlozing binnen gekregen. “Het duurt minstens drie jaar voor je de vacht van een hond zo vies en smerig krijgt”, zegt Veerle Debaillie. “Dit heb ik nog niet vaak meegemaakt.”

Het baasje van de hond is vorige week overleden, en het was het OCMW die het hondje aantrof in zijn woning. “Hij is maandag bij ons binnen gebracht. Hij zag er echt niet uit. Zijn oogje, zijn oren en zijn nagels waren helemaal ontstoken. De dierenarts heeft hem meteen verzorgd. De trimster heeft die zware, vieze vacht weggetrimd, hij ziet er al veel beter uit. Niet te geloven hoe slecht sommige mensen voor hun dieren zorgen.”

Speedy is binnenkort klaar voor adoptie. “Hij is tien jaar al, dus hoe sneller hij een nieuwe thuis vindt, hoe beter. Het is een hele lieve en sociale hond, echt een topper.”