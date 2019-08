Sophie is 100.000ste zwemmer in nieuw zwembad Joyce Mesdag

23 augustus 2019

17u16 0

Lago Club Zwevegem Fit., het nieuwe zwembad in Zwevegem dat op 29 juni precies een jaar open was, mocht vandaag zijn 100.000ste zwemmer verwelkomen. Het werd Sophie Vandorpe uit Heule met haar zoontje Lars. Ze werd verrast met een 10-beurtenkaart recreatief zwemmen en een waardebon van 50 euro om te besteden in het Rest-eau-café, de brasserie van het zwembad.