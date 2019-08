Slachtoffers brand trakteren brandweer op pralines Klaas Danneel

18 augustus 2019

12u00 7 Zwevegem Delphine Callens en haar dochter Sien hebben de brandweermannen van Zwevegem getrakteerd op een doos pralines. Ze deden dat als bedanking omdat de brandweer bij hen thuis is komen blussen. “Ik ben die mannen heel erg dankbaar voor wat ze hebben gedaan, een attentie was wel op zijn plaats”, zegt Delphine.

In juli vorig jaar brak ’s morgensvroeg brand uit aan het houten terras achter het huis van Delphine Callens in de Hinnestraat in Zwevegem, veroorzaakt door een smeulende kool van een waterpijp. “De buren hebben ons gewekt omdat ze vlammen zagen achter onze woning”, zegt Delphine. “We hebben het vuur grotendeels zelf kunnen blussen, maar hebben toch de brandweer opgebeld zodat de brand zeker niet opnieuw zou opflakkeren. Die mannen waren snel, vriendelijk en hebben heel goed werk geleverd.”

Bedanking

Een jaar na de brand is Delphine het optreden van de brandweer nog niet vergeten. “Ik wou hen al twee keer bedanken, maar ik stond telkens voor een gesloten deur aan de kazerne”, zegt Delphine. “Ik hoorde dat de brandweermannen er deze keer wel zouden zijn voor de herdenking van hun twee overleden collega’s van Heusden-Zolder, daarom zijn we nu gekomen.” Delphine had voor de brandweermannen een bedankingskaartje en een doos pralines mee. “Ze verdienen dat echt”, zegt Delphine. “Niet alleen voor wat ze bij ons gedaan hebben, maar eigenlijk voor wat ze voor iedereen doen, elke dag van het jaar.”

Uitzonderlijk

De brandweer is heel tevreden met de attentie. “We appreciëren dit enorm”, zeggen postoverste Jean-Claude Monserez en luitenant Stefaan Vanneste. “We zullen de pralines in onze bar zetten zodat iedereen ervan kan genieten. Het gebeurt niet zo vaak dat we een cadeautje krijgen van mensen bij wie we zijn langs geweest. Niet dat we dat van iedereen verlangen, zeker niet, een simpele dankjewel na een interventie geeft ons ook al voldoening. Dat is de dag van vandaag niet zo vanzelfsprekend meer, merken we.”

Onder de indruk

Een brandweerman nam dochter Sien (3) nog op de arm voor een groepsfoto. “Dat vond ze heel erg fijn”, zegt Delphine. “Na de brand bij ons thuis was ze ook erg onder de indruk van al die brandweermannen. Ze vroeg ook wanneer ze nog eens zouden terugkomen, zelfs nu nog. Hopelijk hebben we hen niet zo vaak meer nodig.”