Sint-Pietersbrugje hersteld in oude glorie Joyce Mesdag

26 mei 2020

17u57 1 Zwevegem Het Sint-Pietersbrugje in Moen, vlak bij het kanaal Bossuit-Kortrijk, is opnieuw open. Het brugje dateert van de 19de eeuw en werd door De Vlaamse Waterweg grondig gerestaureerd. Fietsers en wandelaars kunnen voortaan weer genieten van het brugje, dat haar historische groene kleur terugkreeg.

“De Sint-Pietersbrug aan de oude arm van het kanaal Bossuit-Kortrijk is één van de mooiste plekjes van Zwevegem”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. “Het ijzeren hefbrugje dateert van 1892 en is een beschermd monument. Het gaat om een zeldzaam exemplaar met een open vakwerkconstructie die ooit manueel werd bediend.”

Om met de restauratie van start te kunnen gaan, werd een uitgebreide historische studie uitgevoerd. “Het originele plan uit 1892 was hierbij een waardevolle bron. Op basis van de resultaten bepaalde het Agentschap Onroerend Erfgoed de voorwaarden waaraan de restauratie moest voldoen.” De restauratiewerken zijn gestart in maart 2019 en iets meer dan een jaar later staat het brugje er nu weer. Het brugje moest gedemonteerd worden om het naar het atelier te kunnen brengen. Daar werd het zorgvuldig gereinigd en gezandstraald.

Brunswick-groen

De onderdelen van de brug kregen ook een beschermende verflaag in Brunswick-groen, de oorspronkelijke kleur. “Ik ben zeer blij dat de brug weer open kan, zeker in deze bijzondere, drukke wandel- en fietsperiode”, aldus Marc Doutreluingne, burgemeester van Zwevegem en tevens bevoegd voor Onroerend Erfgoed. “Een blikvanger in moeilijke tijden! De plechtige opening volgt wellicht in september”, voegt Doutreluingne eraan toe.