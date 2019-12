Schlager bij de slager: Danny Fabry zet Otegemstraat op z'n kop Maxime Petit

23 december 2019

16u13 11 Zwevegem Charmezanger Danny Fabry verscheen maandagnamiddag ineens in de Otegemstraat in Zwevegem en zong er zijn grootste hit ‘Ça, c’est la vie’ voor slagers Carl en Geert. In een mum van tijd trok een polonaise door de Otegemstraat.

Ook burgemeester Marc Doutreluingne deed - met opvallende kersttrui - gretig mee aan de feesttaferelen. Studio Brussel zette de verrassing op poten voor De Warmste Week. “Dit had ik niet verwacht”, zegt slager Carl. “We gingen onze cheque eerder deze week afgeven in Kortrijk, maar we waren zo ontgoocheld dat we zelf geen liedje mochten kiezen op het podium. Met deze verrassing is dat goedgemaakt, want dit is véél leuker. We zijn trots op onze acties, die heel wat geld in het laatje brachten. Vooral het feit dat we met 11 verschillende keurslagers samenwerkten, maakt dit geheel uniek.” De werkgroep van elf keurslagers uit de regio Kortrijk organiseerde op zondag 1 december als apotheose van de actie ‘Burgers For Life’ een sfeervolle winterbarbecue in MPI De Kindervriend in Rollegem. Er daagden 650 sympathisanten op. Er werden ook hamburgers verkocht voor het goede doel. In totaal werd er in totaal 9.867 euro opgehaald. Dat bedrag gaat integraal naar het MPI in Rollegem.