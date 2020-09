Schepencollege beslist woensdag al over komst fietszone in Zwevegem: “Na ongeval Kato (12) is er draagvlak voor” Joyce Mesdag

21 september 2020

16u24 0 Zwevegem Het schepencollege van Zwevegem zal zich woensdag buigen over de toekomstige fietszone in het centrum van Zwevegem. De Bekaertstraat omvatten, waar Het schepencollege van Zwevegem zal zich woensdag buigen over de toekomstige fietszone in het centrum van Zwevegem. De Bekaertstraat omvatten, waar de 12-jarige Kato om het leven kwam vorige week vrijdag, en dat heeft het proces in een stroomversnelling gebracht.

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) is al dagen kop van Jut op sociale media. Vanuit de bevolking komt al enkele jaren de vraag om iets aan de verkeersveiligheid in de Bekaertstraat te doen. Er wordt dan ook veelvuldig geopperd dat dit ongeval vermeden had kunnen worden. De opa van Kato richtte dan ook een verontwaardigde open brief aan de burgemeester.

Doutreluingne riep vandaag een uitzonderlijk schepencollege bijeen. “Aan de agenda van het schepencollege komende woensdag hebben we nog het onderwerp fietstraten toegevoegd”, legt hij uit. “Vandaag hebben we al informeel overlegd, elk met zijn eigen fractie, zodat we woensdag al knopen kunnen doorhakken.”

Er lag in januari een uitgebreid parkeer- en circulatieplan klaar voor Zwevegem. “We wilden werk maken van een fietszone in het centrum ”, legt Doutreluingne uit. “Onder meer de Bekaertstraat zou op die manier veiliger worden. Door corona stonden die plannen echter ‘on hold’. Nu gaan we de fietsstraten versneld invoeren.”

Het hele parkeer- en circulatieplan wordt dan later behandeld, en wel aan de bevolking voorgelegd. “Participatie is een van de kernbegrippen in ons meerjarenplan. Hoe schrijnend dit ongeval ook is, we kunnen het hele plan nu niet doorduwen zonder overleg met de bevolking. Kortparkeren, blauwe zones, eenrichtingsverkeer,… dat zijn zaken waar we de mening van de bevolking over willen. Maar die fietsstraten willen we nu dus toch realiseren, zonder participatie.”

Slapeloze nachten

Doutreluingne heeft er naar eigen zeggen ook niet de beste nachten opzitten. “Ik begrijp alle emoties, en als bestuurder moet je dergelijke reacties kunnen opvangen en plaatsen. Maar het is heel frustrerend om nu de schietschijf te zijn, terwijl ik zelf van bij het begin van deze legislatuur al de hevige voorvechter ben geweest van een fietszone in het centrum van onze gemeente, en er nog niet echt draagvlak voor was. Door dat ongeval is er nu wél draagvlak.”