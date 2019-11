Schepen is duidelijk: ‘Organisatie rally van Kortrijk moet bermen in Zwevegem herstellen’ Joyce Mesdag

26 november 2019

20u10 0

De organisatie van de rally 6 Uren van Kortrijk, die afgelopen weekend werd gereden, zal de bermschade herstellen die de wedstrijd heeft aangericht. Dat blijkt uit een antwoord van Zwevegems schepen Marc Desloovere (sp.a) op een tussenkomst van Groen-raadslid Eddy Loosveldt. Hij had een aantal foto’s meegebracht naar de raadszitting om de staat van de bermen aan te tonen na de rallywedstrijd. Onder meer in de Wildingstraat, Priesterstraat, Marquettestraat en Brucqstraat zijn de groene bermen beschadigd, en hier en daar is zelfs het asfalt kapotgereden.

“De schade aan de groene bermen is sowieso niet meer volledig te herstellen”, zegt Loosveldt. “Dat die bermen er zo aan toe zijn, is nefast voor de insecten die er hun thuisbasis hadden. Maar het zou toch wenselijk zijn dat de bermen in de mate van het mogelijke opnieuw opgelapt worden.” Schepen Desloovere verzekerde Loosveldt dat het de bedoeling is dat de organisatie de bermen herstelt in hun originele staat. “Uiteraard geven de we organisatie toch een béétje tijd om aan de slag te gaan, de wedstrijd is nog maar pas gereden. Maar uiteraard moet het ook geen maand duren. Onze diensten hebben foto’s genomen van de staat van het wegdek en de bermen vóór de wedstrijd, en die zullen vergeleken worden met foto’s na de herstelwerken. Zo kan er geen discussie zijn. Worden de bermen niet in hun oorspronkelijke staat hersteld, dan gaan we stappen onder nemen.”

Burgemeester Doutreluingne benadrukte nog eens, ook op vraag van Loosveldt, dat het de laatste keer is dat de rally van Kortrijk over Zwevegems grondgebied mocht rijden. Nieuw is dat niet, dat staat in het klimaatplan dat enkele weken geleden werd voorgesteld.