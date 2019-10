Rustige opkomst voor eerste Klimaatfestival Joyce Mesdag

06 oktober 2019

15u06 0 Zwevegem Op de site van voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem vond dit weekend de eerste editie plaats van het Klimaatfestival, een organisatie van de gemeente Zwevegem, Leiedal, Imog en provincie West-Vlaanderen. Het was het eerste meerdaags klimaatfestival van Vlaanderen.

“Met het klimaatfestival willen we onze inwoners een duwtje in de juiste richting geven, zodat ze hun gedrag wat gaan aanpassen in functie van de klimaatdoelstellingen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld).

De organisatoren hadden voor een infobeurs gezorgd, en er waren talrijke workshops en lezingen. Onder meer klimaatexpert Jos Delbeke en weerman Frank Deboosere kwamen spreken.

Ook renovatiecoach Bart Deneckere, die vanuit Leiedal wordt uitgestuurd om inwoners te adviseren bij hun renovatie, was van de partij met een standje. “Zaterdag was erg rustig, maar zondag was er gelukkig al wat meer interesse. Als renovatiecoach help ik inwoners de meest energiezuinige en klimaatvriendelijke beslissingen nemen bij hun renovatie, dus de Renovatiecoach mocht hier niet ontbreken op dit eerste klimaatfestival.” Martin Raepsaet kwam er het nieuwe initiatief Voedselrijk Zuid-West-Vlaanderen voorstellen, een regionaal voedselplan dat burgers en boeren dichter bij elkaar moet brengen. “Want lokaal boodschappen doen, dat is goed voor het milieu.”

“Het was inderdaad met momenten wat rustig, maar dat is wel normaal voor een eerste editie, denk ik”, zegt Doutreluingne. Er komt zéker een vervolg aan het Klimaatfestival. “Maar wellicht zal dit niet jaarlijks evenement worden, eerder tweejaarlijks.”