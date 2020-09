Robin Orins naar het BK voor junioren in Koksijde: “Vaak pakt de slimste de titel, soms de sterkste” Hans Fruyt

17 september 2020

12u08 0 Zwevegem In deze periode van het jaar zouden de Belgische wegkampioenschappen al lang achter de rug moeten zijn. De coronapandemie besliste er anders over. Zondag wordt in Koksijde van wal gestoken met een eerste BK. Bij de junioren wordt voor Arnaud De Lie een opvolger gezocht. Wordt dat Robin Orins?

Op Kuurne-Brussel-Kuurne en Zepperen-Zepperen na konden junioren dit jaar nog geen UCI-koersen of interclubs rijden. De nationale titelstrijd zondag in Koksijde wordt voor deze categorie in coronatijd de eerste koers over circa 120 km. Begin juni 2019 serveerden de junioren in Anzegem een prachtig spektakel. Ook Robin Orins werkte aan dat mooie schouwspel mee. Al kreeg het BK voor hem en zijn ploegmaats niet het gewenste resultaat.

“In de finale schoten we iets te laat in actie”, herinnert de kerel uit Heestert zich goed. “Vroeg in de wedstrijd lieten we Arnaud De Lie, Simon Dehairs, Lars Van Ryckeghem en Ben Squire rijden. Met vijf of zes ploegmaats kwamen we in de finale steeds dichter op de vier vroege vluchters. Maar we kregen hen net niet te pakken. Het parcours in Koksijde lijkt mij helemaal anders dan dat van Anzegem, maar toch niet te onderschatten. Het is een omloop met veel bochten. Als er fel gekoerst wordt zal het peloton vaak op een lint worden getrokken. Bij Acrog-Tormans Balen BC starten we met twaalf. Denk dat we als ploeg met ambitie aan dat BK mogen beginnen.”

De voorbije jaren liet Robin Orins zich in de kampioenschappen steevast opmerken. In Anzegem werd hij vorig jaar zesde. Het jaar voordien sloot hij het BK voor tweedejaarsnieuwelingen in Liedekerke als vierde af. In 2017 werd hij in Lacs de l’Eau d’Heure bij de eerstejaarsnieuwelingen vijfde. Met andere woorden: Orins eindigt steeds in de buurt van het podium, maar geraakte er voorlopig nog niet op. Brengt hij in Koksijde daarin verandering?

“In een Belgisch kampioenschap wint soms de sterkste, maar meestal de slimste”, weet Orins die bij de overstap naar de beloften zijn team uit Balen trouw blijft. “Snelle mannen als uittredend kampioen Arnaud De Lie, Gianluca Pollefliet en Noah Vandenbranden mag je meenemen naar de streep. Zelf ben ik niet traag, maar liefst zou ik solo over de streep rijden. Dat is het mooiste.”