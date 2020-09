Rob Claeys begint aan vierde seizoen in provinciale: “Wie uitkomt in provinciale moet mentaal sterk zijn” Erik De Block

20u33 1 Zwevegem Rob Claeys (33) droeg in eerste en tweede klasse het shirt van KV Kortrijk en begint zaterdag thuis tegen Deerlijk Sport met zijn nieuwe ploeg Zwevegem Sport (tweede provinciale B) aan zijn vierde seizoen in het provinciaal voetbal. “Ik kom veel gasten tegen, die nog hoger op speelden”, vertelt Claeys.

“In het provinciale voetbal valt het eigenlijk wel mee. Er is een verbreding aan de top. Dat komt onder meer omdat veel spelers destijds hun opleiding bij een eersteklasser genoten. In het provinciaal voetbal lopen er zo heel veel rond. Wie uitkomt in provinciale moet mentaal sterk zijn. Er zijn ploegen die heel goed voetbal brengen. Zoals SV Oostkamp vorig seizoen in eerste provinciale. Het grote verschil tussen nationaal en provinciaal is vaak de accommodatie. Al valt dat wel te nuanceren, want intussen spelen en trainen veel ploegen op kunstgras.”

Zes operaties aan linkerknie

Claeys groeide als jeugdspeler bij KV Kortrijk door naar het eerste elftal. “Nadien speelde ik nog twee jaar mee in eerste klasse en vertrok daarop naar Standaard Wetteren dat in de toenmalige tweede klasse aantrad”, klinkt het. “KRC Harelbeke werd mijn volgende club. De Ratten toonden zich heel ambitieus. Ik speelde er vijf jaar en nadien volgde een jaar KSCT Menen.”

De grensploeg werd zijn afscheid aan het nationaal voetbal. “In totaal onderging ik zes operaties aan mijn linkerknie”, vertelt de Heulenaar. “Na een operatie aan de meniscus ben ik hervallen en gaf de chirurg me de raad om de intensiteit te verlagen van drie naar twee trainingen per week. Daardoor zakte ik af en tekende bij de toenmalige ambitieuze tweedeprovincialer Dadizele. Ik speelde er een jaar. We promoveerden naar eerste provinciale en zouden drie keer per week trainen. Nadien speelde ik twee jaar bij SK Vlamertinge waar ik een leuke tijd beleefde. Vorig seizoen viel het er sportief tegen.”

Goede structuur

“In Zwevegem ervaar ik een heel goede structuur en is er ambitie. Er was vorig seizoen al veel jong talent en dat is nu gekoppeld aan wat ervaring. We hebben en brede kern. Ik ben blij dat we er zaterdag eindelijk mogen aan beginnen”, besluit Claeys, die, na eerder al acht jaar bij Harelbeke, bij KV Kortrijk begonnen is aan zijn vijfde seizoen als jeugdtrainer.