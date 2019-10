Rijden we weldra rond met deelfietsen in Zwevegem? Joyce Mesdag

29 oktober 2019

22u05 2 Zwevegem Het gemeentebestuur van Zwevegem heeft plannen om, net zoals Kortrijk dat bijvoorbeeld doet, samen te werken met een firma die deelfietsen aanbiedt. Dat bleek uit een antwoord van schepen Marc Desloovere (sp.a), op een vraag van oppositieraadslid Johan Rollez (N-VA) in de recentste gemeenteraadszitting.

“Er hebben zich al verschillende spelers aangeboden, en we zijn druk bezig met info verzamelen”, antwoordde Desloovere toen Rollez vroeg of het gemeentebestuur een systeem van deelfietsen overwoog in Zwevegem.

Helemaal vast staat het nog niet, wist Desloovere. Maar toch zijn er al een aantal knopen doorgehakt. “Als het systeem er komt, willen we werken met het ‘back to one’-principe. Volgens dat principe moeten gebruikers hun deelfiets terug achterlaten op vaste plaatsen. Ik erger me zelf blauw als ik in Kortrijk deelfietsen overal in de stad tegenkom.” En waar die vaste oppik- en achterlaatplaatsen dan zouden zijn, daar zijn ze ook al over uit. “We denken aan de site Transfo, de stationsomgeving, de kerk in het centrum, en ook in de centra van elk van onze deelgemeenten. Dat zou het totaal al op 8 plaatsen brengen, een mooi aantal.”