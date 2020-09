Rhizo College Zwevegem maakt vrijdag TikTok-filmpje als eerbetoon aan Kato (12) Joyce Mesdag

21 september 2020

16u45 0 Zwevegem Het Rhizo College Zwevegem blijft verweesd achter na het overlijden van Kato (12) vorige vrijdag. Deze week brengen ze hulde aan de leerlinge met een dansje op TikTok, de app waar Kato gek op was.

“Kato zat nog maar in het eerste jaar en was dus pas gestart aan onze school”, vertelt Evelien Thomas directeur bij Rhizo College Zwevegem. “Maar op onze school heerst een heel familiale sfeer, waarbij de kinderen en jongeren elkaar ook kennen van in de sportclub of de jeugdbeweging. Ze hangen dus heel goed aan elkaar. Het ongeval, dat zo dicht bij de schoolpoort is gebeurd, heeft een diepe indruk nagelaten.”

De leerlingen die dat willen, kunnen samen met hun klastitularis naar de plaats van het ongeval, om er iets achter te laten, even stil te staan bij wat er gebeurd is, en samen hun verdriet te verwerken.

“Woensdag houden we nog een wake voor Kato, en vrijdag houden we, in samenspraak met haar ouders, een Tiktok-actie. Kato was gek op Tiktok, en ze droomde ervan om heel veel volgers te hebben op het sociaal medium. We gaan met de hele school op het liedje Jerusalema dansen, en dat op het TikTok-account van Kato plaatsen, om op die manier nog een laatste keer iets voor haar te kunnen doen.”

De leerlingen die daar nood aan hebben, konden maandag terecht bij een leerlingbegeleider. “We zijn ook bereid om een traumapsycholoog in de arm te nemen, mochten sommige leerlingen het nodig hebben.”