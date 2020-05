Restaurant L’Envie kookt voor personeel woonzorgcentrum Joyce Mesdag

07 mei 2020

David Grosdent van restaurant L’Envie in Sint-Denijs heeft vandaag gekookt voor de personeelsleden van het woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem. Hij deed dat in overleg met het gemeentebestuur, om op die manier het personeel te bedenken voor hun oeverloze inzet de voorbije weken. Ook drankleverancier Christophe Demeyer, Spar Zwevegem en Keurslager Carl Vermeersch werkten mee aan de actie. De personeelsleden konden genieten van Zwevegemse Bio-quinoa met hoeve-ei en een duo van asperges uit Jurbise met chorizo, vol au vent L’Envie met Parijse champignons, zilveruitjes en Gaylordbladerdeeg en profiterolletjes voor de lekkerbek als dessert.