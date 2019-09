Repair Café trapt Week van de Duurzame Gemeente af Joyce Mesdag

18 september 2019

Zwevegem neemt deel aan de ‘Week van de Duurzame Gemeente’. Met die publiekscampagne wil VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aanreiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. De week werd in Zwevegem vandaag afgetrapt met een editie van Repair Café in tAlternatief. Je kon er deze namiddag gratis je fiets laten herstellen door de fietsherstellers van tAlternatief, in samenwerking met de Fietsbieb.