Priester Daniel neemt na ruim 20 jaar afscheid van zijn 3 parochies Joyce Mesdag

10 december 2019

Daniel Verstraete is aan zijn laatste dagen bezig als priester in Zwevegem. Meer dan 20 jaar ontfermde hij zich over inwoners van de Sint-Amandusparochie, en de wijken Zwevegem-Knokke en de Kappaert. “Mijn mooiste momenten? Het zal vreemd klinken, maar de momenten dat ik bij een ziekenzalving nog voor een lichtpuntje kon zorgen. Dat ik met de zieke tegenover mij, nog een glas kon drinken ‘op het leven’.”

Wie Daniel kent, weet dat hij een vlotte babbelaar is. Eens vertrokken, is hij niet meer te stoppen. En héél af en toe gooit hij er een vleugje humor tussen. Zijn aanpak kan je ook best ‘modern’ noemen, al wil hij dat zelf niet met zoveel woorden gezegd hebben. “Wat is dat, ‘modern’? Ik vind inderdaad dat we mee moeten evolueren met de tijd. En onze tijd is niet meer die van enkele tientallen jaren geleden, waarbij de kerk met het morele wijsvingertje de mensen regels probeerde op te leggen. De mensen slikken dat niet meer. Maar ik vind dat positief. Ik vind dat ‘kleurrijker’, dat je met mensen met andere mening in dialoog kan gaan.”

Daniel heeft er ook alle begrip voor dat mensen niet meer elke week in zijn kerk zitten. “Er is een tijd geweest vroeger dat er een zekere ‘gewetenswroeging’ was als mensen niet naar de kerk waren geweest. Maar dat vind ik jammer. Het moet een positieve keuze zijn om naar de kerk te komen. En mensen hebben ook zóveel te doen tegenwoordig. Een mama die de kinderen in het weekend van de ene hobby naar de andere brengt, is géén minder goed mens omdat ze niet naar de kerk gaat, vind ik.”

Op de begrafenisplechtigheid van een trucker het liedje ‘Met de vlam in de pijp’ laten spelen, bij Daniel mag dat. “Waarom niet? De juiste muziek op het juiste moment kan mensen echt raken. Ik sta dus wel voor veel open. Zelfs voor metal als de mensen dat graag willen, ja.”

Op twintig jaar heeft Daniel flink wat doopsels, uitvaartplechtigheden en huwelijken op zijn teller staan. Respectievelijk zo’n 70, 80 en 7-tal op een jaar. “De leukste vieringen zijn uiteraard de doopsel- en huwelijksvieringen. Maar als ik eerlijk ben haal ik het meest uit de uitvaartplechtigheden. Dat je troost en sterkte kan bieden aan mensen op een moment in hun leven dat ze zo kwetsbaar zijn, daar kan ik echt voldoening uit halen. Mijn mooiste momenten? Het zal vreemd klinken, maar de momenten dat ik bij een ziekenzalving nog voor een lichtpuntje kon zorgen. Dat ik met de stervende mens tegenover mij, nog een glas kon drinken ‘op het leven’.”

Priester Dirk Decuypere neemt het na dit weekend over. Het wordt wennen voor priester Daniel, vanaf nu aan de zijlijn staan van ‘zijn’ kerk. “Als Dirk me nodig heeft, mag hij me altijd om raad vragen, en ik wil gerust eens inspringen bij een viering of plechtigheid. Maar enkel op zijn initiatief. Hij heeft ongetwijfeld zijn eigen aanpak, en ik ga me daar niet in moeien. Helemaal stilvallen doe ik niet. Ik heb laten weten dat ik altijd bereid ben om tijdelijk in andere parochies in te springen. Je weet nooit dat er eens een priester een tijdje ziek is, of een tijdje out is door een operatie of zo. Voor de rest ga ik eindelijk wat meer tijd hebben voor mijn grote liefde: lezen.”

Komende zondag om 10u is er een dankviering voor priester Daniel.