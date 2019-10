Potje raakt oververhit op het vuur: woonblok geëvacueerd VHS

18 oktober 2019

13u57 0

De brandweer rukte donderdagavond iets na elven uit naar de Garenstraat in Moen. Daar was brand gemeld in één van de wooneenheden van een vrij nieuw huizencomplex. Het brandalarm loeide en dat leidde tot een spontane evacuatie van de bewoners. Bij aankomst van de brandweer bleek niemand in gevaar. De pompiers stelden vast dat in één van de wooneenheden een potje op het vuur oververhit was geraakt. Dat zorgde voor nogal wat rook maar tot een brand kwam het net niet. De blussers konden zich beperken tot het ventileren van het pand. Kort voor middernacht konden ze terugkeren naar de kazerne.