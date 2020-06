Poolse inbrekers ontkennen… maar wagen ligt vol gestolen spullen VHS

18 juni 2020

17u29 0 Zwevegem Slijpschijven, boren en nog ander materiaal ter waarde van 25.000 euro. Dat vond de politie in een voertuig dat gebruikt werd door twee Polen die eind mei opgepakt werden op verdenking van inbraak. Blijven ontkennen, zoals het duo al de hele tijd doet, heeft nu geen zin meer.

De twee Polen werden gesnapt na een controle langs de Kanaalweg in Zwevegem. Beiden werden aangehouden en naar de gevangenissen van Ieper en Brugge gestuurd. Verder onderzoek leidde de politie naar een adres in Heestert. Daar werd een huiszoeking uitgevoerd, een Poolse vrouw werd opgepakt en verhoord. Een wijkinspecteur met een klare kijk merkte nadien op een parking vlakbij een auto op waaraan een Nederlandse transitplaat hing. Het kenteken bleek identiek aan dat van de BMW X5 waarmee de eerder opgepakte Polen reden. In de koffer en op de achterbank van de wagen op de parking vond de politie nog meer gestolen spullen, goed voor een waarde van ongeveer 25.000 euro. Daarmee is de bewijslast tegen de Poolse onderdanen zo groot geworden dat verder ontkennen geen zin meer heeft.