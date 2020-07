Politie treft opnieuw illegalen aan in pittarestaurant: zaak moet dicht Alexander Haezebrouck

11u41 2 Zwevegem Pittarestaurant Egymaro in de Otegemstraat in Zwevegem is op bevel van de arbeidsauditeur van Brugge gesloten. De politie en inspectiediensten troffen er opnieuw illegalen aan tijdens een controleactie. In september 2019 was dat ook al eens het geval.

De politie voerde afgelopen vrijdag een controleactie uit met inspectiediensten van de RSZ en Toezicht op de Sociale Wetten in horecazaken. In pittarestaurant Egymaro in Zwevegem werden opnieuw illegalen aangetroffen die er aan het werk waren en er ook verbleven. In september 2019 moest de zaak al eens een tijdje de deuren sluiten voor dezelfde feiten.

Verder werden nog vier zwartwerkers aangetroffen in een horecazaak in Spiere-Helkijn, een horecazaak in Waregem en in een supermarkt in Waregem.