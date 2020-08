Plezierboot gezonken aan de kade van kanaal in Zwevegem LSI

24 augustus 2020

16u31

Bron: LSI 10 Zwevegem Langs het jaagpad in Zwevegem is maandagnamiddag een plezierboot langs de kade gezonken. Er raakte niemand gewond.

Buurtbewoners hoorden rond 15 uur een knal en zagen even later dat de boot, die al jaren langs de kade ligt ter hoogte van de ‘La Flandre’-brug, water maakte. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de boot al volledig gezonken. Het was aanvankelijk onduidelijk of de eigenaar uit Avelgem op de boot aanwezig was, maar na wat zoekwerk kon de man telefonisch bereikt worden. Er vielen dus geen slachtoffers. De eigenaar krijgt nu 48 uren de tijd om zelf de boot te bergen. Gebeurt dat niet, dan zal dat op zijn kosten door een externe firma gebeuren.

Tijdens de actie van de duikers van de brandweer werd het scheepvaartverkeer op het kanaal Kortrijk-Bossuit even stilgelegd. Het kon na een uurtje opnieuw hervatten maar schepen die langsvaren moeten dat aan een lage snelheid doen. De brandweer zorgde voor een dam rond de gezonken boot om te vermijden dat vloeistoffen zich in het kanaalwater verspreiden. Waarom de boot water begon te maken, is onduidelijk.