Personeel van het WZC Sint Amand Zwevegem coronavrij



Joyce Mesdag

04 mei 2020

19u10 7 Zwevegem Alle 164 personeelsleden van het woonzorgcentrum Sint Amand in Zwevegem werden vorige week getest en alle resultaten waren negatief. Dat laat Marc Claeys, Schepen van Zorg weten.

“Op maandag 20 april kregen we van het Agentschap Zorg het bericht dat ons woonzorgcentrum geselecteerd was om testen af te nemen bij al ons personeel”, zegt Claeys. “Tot op die dag hadden wij geen besmettingen vastgesteld bij het personeel, maar om zeker te zijn dat niemand besmet is met Covid-19 moet je een officiële test ondergaan.”

“Op vrijdagmorgen 1 mei ontvingen wij alle resultaten. Allemaal negatief! Een grote opluchting en een opsteker voor ons personeel. We hebben van in het begin de nodige maatregelen genomen, maar je weet natuurlijk nooit. Het is inderdaad een momentopname en ik vraag dan ook aan het personeel om zich verder aan de nodige preventiemaatregelen te houden”, zegt Isabel Vromant, de directeur van het WZC. “We hopen samen met het personeel dat ook onze bewoners, die in een latere fase zullen getest worden, eveneens negatief zijn.”

“Intussen wachten wij de richtlijnen van de overheid af om eventueel beperkt bezoek toe te laten. We denken momenteel hoe we dit in de meest veilige omstandigheden kunnen organiseren”, zegt Claeys.