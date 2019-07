Overleg rond sociaal plan ontslagen bij Bekaert muurvast Joyce Mesdag

18u22 0 Zwevegem De onderhandelingen tussen directie en vakbond in het kader van de ontslagen die Bekaert eind maart aankondigde, zitten muurvast.

Normaal zou het sociaal plan afgeklopt worden na het overleg vandaag, maar de standpunten van beide partijen liggen nog te ver uiteen. Morgen wordt nog een nieuw overleg opgestart, in de hoop voor de zomer te kunnen afronden, maar of directie en vakbonden elkaar zullen vinden vandaag, is nog maar de vraag.

Staaldraadproducent Bekaert kondigde in maart aan 281 jobs te willen schrappen. De fabriek in Moen wordt gesloten en de productie verhuist naar Tsjechië. In de informatie- en consultatieronde, waarbij directie staaft waarom zoveel jobs moeten sneuvelen en waarin vakbonden met tegenargumenten dat aantal ontslagen proberen terugdringen, hebben directie en vakbonden het aantal vastgelegd op 250 jobs.

Nu wordt dus over een sociaal plan onderhandeld voor de mensen die worden afgedankt. “Er zijn nog een aantal zaken waar we recht tegenover elkaar staan”, zegt Piet Decavele van ACV metaal. “Maar het gaat nu vooral over wie moet gaan, en hoeveel vrijwillige ontslagen Bekaert aanvaardt zodat anderen wél kunnen blijven.”