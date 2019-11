Oudere bestuurster glijdt met wagen in de gracht VHS

18 november 2019

18u59 0 Zwevegem Langs de Vichtestraat in Otegem gebeurde maandagmorgen iets na achten een ongeval. Daarbij raakte een bestuurster op leeftijd lichtgewond.

De oudere dame verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Haar Suzuki Swift week uit naar links en gleed in de gracht. De vrouw kon zelf de hulpdiensten alarmeren. Omdat ze niet zelfstandig uit de wagen kon, werd de brandweer er bij geroepen. De blussers hielpen de vrouw via de koffer uit haar voertuig. Daarna werd ze voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Vichtestraat een tijdje plaatselijk afgesloten voor het verkeer.