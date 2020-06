Otegemstraat deze zomer enkel op zondag verkeersvrij Joyce Mesdag

11 juni 2020

17u51 1 Zwevegem De Otegemstraat zal tussen 5 juli en 13 september elke zondag verkeersvrij zijn. De straat wordt dus toch niet volledig verkeersvrij gemaakt van 12 juni tot 15 september. Er komt ook geen eenrichtingsverkeer. Die plannen werden geschrapt.

Met de verkeersvrije zondagen wilde het bestuur een ‘braderiegevoel’ creëren in de straten, in de hoop de lokale handel en horeca een duwtje in de rug te geven. Er is nu op de valreep beslist om toch verkeer in beide richtingen toe te laten, zij het dan aan de beperkte snelheid van 30 kilometer per uur. “Op vraag van Unizo en van plaatselijke handelaars zijn we inderdaad teruggekeerd op onze beslissing”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Het voorziene éénrichtingsverkeer van 12 juni tot 15 september, wordt vervangen door een zone 30 met bijzondere aandacht voor de veiligheid van de voetgangers. Enkel op zondagen vanaf 5 juli tot 13 september tussen 11 uur en 21 uur zal de Otegemstraat verkeersvrij zijn, tussen het Kruidvat en de Kouterstraat. Fietsers en voetgangers mogen wel door. Het lokaal bestuur zorgt op deze zondagen voor aangepaste straatanimatie.”