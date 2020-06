Otegems koppel stuurt gratis postkaartje van Bpost naar zoon in Japan: “Nooit gedacht dat ze het ook zouden leveren” Joyce Mesdag

16 juni 2020

Bpost heeft punten gescoord bij het gezin van Shirley Defoirdt uit Otegem. Het bedrijf organiseerde in maart een actie waarbij je gratis postkaartjes kon sturen, om in de lockdown elkaar een hart onder de riem te steken. Na 12 weken is Shirleys kaartje aangekomen bij zoon Gilles in Japan. "Nooit gedacht dat ze dit gratis naar Japan zouden sturen. Ik ben blij dat we onze zoon dit plezier hebben kunnen doen."

Om de lockdown wat draaglijker te maken voor iedereen, pakte Bpost midden maart uit met een leuke actie. Via een app konden klanten 10 gratis postkaartjes versturen, om een lieve boodschap op te sturen naar mensen die ze moesten missen. Shirley Defoirdt kroop in haar pen en maakte een kaartje voor haar zoon Gilles Callewaert (23). “Die woont al 3 jaar in Japan, waar hij internationale relaties studeert. Hij heeft er een vriendin intussen, en na zijn studie gaat hij er meteen werk zoeken. Onze enige zoon zal dus niet snel terug naar België verhuizen.”

Gemis

Normaal proberen Shirley en haar man Johan hun zoon nu en dan te bezoeken, en Gilles komt ook wel eens naar huis. “We zouden elkaar zien rond Pasen, maar door corona werd zijn vlucht geannuleerd. Het is echt lastig geweest. We hebben ook schrik gehad. Mocht er iets met hem gebeurd zijn, of met ons, dan konden we niet eens naar elkaar toe.” Shirley nam de kans die Bpost iedere Belg gaf met de actie, om gratis een kaartje te versturen, dan ook met beide handen aan en maakte een leuk kaartje voor Gilles. “Eerlijk? Ik had niet gedacht dat Bpost ook tot in Japan kaartjes gratis zou sturen. Als ik een cadeautje voor hem wil opsturen, lig ik al snel aan 100 euro verzendingskosten. Het kost dus wel veel geld om iets tot in Japan te krijgen. Supersympathiek dus dat ze dit hebben gedaan. Bpost komt niet altijd positief in de kijker, maar nu krijgen ze van mij een dikke duim. Gilles was superblij met de verrassing.”