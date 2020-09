Otegem krijgt eigen begijnhof: projectontwikkelaar baseert zich voor woonproject op begijnhof in Kortrijk Joyce Mesdag

24 september 2020

18u45 0 Zwevegem Projectontwikkelaar Entirus bouwt een gloednieuw begijnhof in Otegem. Het gaat om een woonproject met 8 woongelegenheden dat gerealiseerd wordt in de bouwstijl van het begijnhof in Kortrijk.

Het woonproject komt pal in het centrum van Otegem, bij de kerk, tussen de Scheldestraat en de Ingooigemstraat. “Wij realiseren voornamelijk ‘boutiqueprojecten’”, legt Jef Vanhessche van Entirus uit. “Dat zijn projecten volgens een sterk uitgewerkt concept, op een zogenaamde A-locatie, een benaming voor een uiterst aantrekkelijke toplocatie. Dit project in Otegem is zo’n boutiqueproject. In plaats van traditionele woningen te bouwen langs een straat, realiseren we een woonerf waarbij de 8 woningen een gezamenlijke binnentuin hebben. Voor de bouwstijl van de woningen baseren we ons op het begijnhof in Kortrijk.”

En dat tot in de details. “We zorgen zelfs voor muurankers, terracotta vensterbanken, ommuurde voortuinen, groene ramen, enz. Uiteraard zijn de woningen zelf ruimer dan de huisjes in een echt begijnhof, en aangepast aan de huidige comfortwensen.”

De woningen tellen allemaal 3 of 4 slaapkamers, en de prijzen starten vanaf 255.000 euro. “De bewoonbare oppervlakte schommelt tussen 125m² en 160m². We mikken op een heel ruim publiek, van alleenstaanden tot gezinnen met kinderen. Er is in elk geval al heel wat interesse, het authentieke van ons project spreekt de mensen aan. De grondwerken zijn nu gestart, tegen eind 2021 moet het Otegems begijnhof klaar zijn.”