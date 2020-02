Opvallende carrièrewending: Ines houdt het kappen na 24 jaar voor bekeken en wordt... cafébazin Joyce Mesdag Peter Lanssens

27 februari 2020

22u31 0 Zwevegem Na 24 jaar wassen, knippen, kleuren föhnen en brushen sluit Ines Vanheuverbeke (44) haar kapperszaak New-Look in Zwevegem om het café Au Casion even verderop over te nemen. “Ik sta nog altijd even graag in mijn kapperszaak als de eerste dag, maar ik droom ook al zolang van een carrière in de horeca… Ik heb nu toch besloten om er toch voor te gaan.”

Ines begon al op haar 20ste als zelfstandige kapster. “Het is al die jaren mijn droomjob geweest: ik deed niet alleen het werk op zich heel graag, ik vond het contact met mijn klanten altijd super. Dat ik hun vertrouwen kreeg om nieuwe dingen te proberen, dat ze me in vertrouwen namen over hetgeen ze meemaakten in hun leven, enz. Ik heb het altijd enorm graag gedaan.”

Maar er was altijd die tweede liefde: de horeca. “Mijn ouders hebben nog een tijd een café gehad, en een restaurant, en ik ben daar heel vaak gaan helpen. Het bleek ook iets te zijn dat mij heel erg lag. Dat contact met die klanten, altijd te midden het plezier zitten. En mensen met een glaasje op -niet stomdronken uiteraard-, ik kan me daar altijd wel mee amuseren.”

Ines’ man zag dat eerst niet zo goed zitten, dat zij een café zou uitbaten. “Ik was vroeger nogal een losbol, en ik dronk er graag eentje, en nog eentje, en nog eentje,… Hij zag dat niet goedkomen als ik elke dag in het feestgedruis zou zitten. Maar ik ben rustiger geworden. Ik drink zelf nog amper alcohol, en het was uiteindelijk mijn man zelf die mijn aandacht vestigde op café Au Casino hier vlakbij, dat net werd overgelaten.”

Ines gaat nu toch voor een tweede carrière, en dat in de horeca. “Of ik geen schrik heb dat ik er spijt van ga hebben? Dat kan inderdaad, dat ik er spijt van krijg. Maar dan begin ik gewoon opnieuw met een kapperszaak. Het is alvast niet iets dat mij afschrikt.”

Het café blijft de naam Au Casino dragen. “Ik ben enkele dagen geleden een goeie vriendin van mij verloren aan kanker”, vertelt Ines. “Carine heeft in het verleden ook enkele jaren Au Casino uitgebaat. Als eerbetoon aan haar, behoud ik die naam. Ik heb het haar nog kunnen zeggen, en ik denk wel dat het haar plezier heeft gedaan.”

Het kapsalon blijft nog open tot zaterdag 28 maart, vanaf april begint het nieuwe verhaal. “Het is niet dat ik echt de dagen aan het aftellen ben dat ik nog ‘moet’ kappen, maar ik kijk wel uit naar mijn nieuwe start. Klanten vinden het wel jammer dat ze niet meer bij mij terecht kunnen met hun haar, maar ze hoeven géén afscheid van mij te nemen: voortaan kunnen we eentje komen drinken bij mij in het café. En dat vinden ze eigenlijk ook wel best oké.”