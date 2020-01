Optreden met broers Sercu voor Reveil vzw Joyce Mesdag

06 januari 2020

16u45 0 Zwevegem Sofie Florin organiseert zaterdag 18 januari een optreden van de broers Sercu in het Theatercentrum in de Otegemstraat in Zwevegem.

Sofie is de mama van Sander, die een kleine twee jaar geleden uit het leven stapte. Sinds zijn overlijden organiseerde ze al meerdere acties voor het goede doel, als eerbetoon aan Sander. Zo haakte ze al eendjes, verkocht ze al pannenkoeken, organiseerde ze al een benefietconcert met Michiel Libberecht van Mooneye, en een benefietconcert met Brihang, een quiz, maakte ze eendjes in keramiek,… Onder meer de vzw Te Gek en Saying Goodbye kregen daar de opbrengst van.

Tickets kosten 19,80 euro en zijn beschikbaar via www.evenbrite.be. De opbrengst gaat dit keer naar de vzw Reveil, een organisatie die ervoor op 1 november op begraafplaatsen overal in Vlaanderen herdenkingen organiseert met muziek en woord. “Omdat ze iets moois maken van iets wat moeilijk ligt”, zegt Sofie. “En omdat ze het volledig belangeloos doen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.