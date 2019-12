Oppositie is hard: klimaatmaatregelen in meerjarenplan niet ambitieus genoeg én er worden te veel schulden gemaakt Joyce Mesdag

20u34 0 Zwevegem Zwevegem werd al vaker een ‘klimaatgemeente’ genoemd, sinds het begin dit jaar een klimaatplan aankondigde. Maar die titel verdient het bestuur niet, vindt onder meer de Groen- en N-VA fractie.

“Het spijt me zeer het te moeten zeggen, maar de klimaatambities van Zwevegem zijn ondertussen verworden tot een klimaatfarce”, zegt Yves De Bosscher (Groen). “Het zou van bescheidenheid en respect getuigen ten opzichte van andere lokale besturen die wél al veel meer hebben gedaan, zoals het aanleggen en aansluiten op warmtenetten, energieconversies van gebouwen, ondersteunende subsidiereglementen voor inwoners voor energie- en klimaatmaatregelen, realiseren van perforatieprojecten, ... als we niet langer de titel ‘klimaatgemeente’ op onszelf afroepen.”

N-VA is ook niet onder de indruk van de klimaatvoorstellen in het meerjarenplan. “Het gemeentelijk klimaatplan waarmee de burgemeester goed doordacht zelfs het nationale nieuws haalde bevat hoofdzakelijk maatregelen die reeds in de vorige legislatuur opgestart werden, zoals het vergroenen van het wagenpark, het verledden van de openbare verlichting en het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen”, zegt voormalig schepen Wim Monteyne (N-VA). “Enkel de vooropgestelde bosuitbreiding en het klimaatfonds kunnen enigszins als vernieuwend bestempeld worden. Alhoewel, we konden al lezen dat het klimaatfonds eigenlijk ook dient om de bosuitbreiding te financieren…”

Ook op vlak van financiën kwam er wat kritiek van de oppositiebanken.

“De schuldenlast per inwoner stijgt opnieuw”, zegt De Bosscher. “Die parameter wordt angstvallig uit het document geweerd, maar we komen in 2020 uit op 1794 EUR/inwoner. Mocht het inwoner aantal niet toenemen, dan zitten we in 2025 met een schuldenlast van 2139 EUR/inwoner. Ofwel een stijging van 19,28%. Er is een andere schepen van financiën en de oude traditie van schulden maken wordt weer opgenomen.”

“Op 1 januari wordt gestart met een financiële schuld van 41,2 miljoen om eind 2025 te eindigen op een schuld van maar liefst 52,75 miljoen euro”, zegt Monteyne. “Tegenover de 38,3 miljoen euro van eind 2018 is dit een stijging van maar liefst 14,45 miljoen euro of een stijging van 37,7%. Of om het voor de inwoner van Zwevegem duidelijk te stellen: per inwoner stijgt de schuld van 1.554 euro tot 2.141 euro. Dus een slordige 585 euro er bij. Daarmee worden alle geleverde inspanningen van de vorige legislatuur zomaar over boord gegooid.”

Open ruimte?

Ook de uitspraak ‘Zwevegem gaat maximaal voor open ruimte’ noemt Groen evenzeer een grote fabel. “Zeg nu zelf, na het ruimtelijk debacle in Zwevegem-Knokke, uitbreiding van industrie in Moenhage met nog meer ontsluitingsproblemen, verkavelen in woonuitbreidingsgebieden in Moen, bouwen en blijven bouwen op de Kapaert, op de Transfo, langs de Avelgemstraat, ... hoe gaan jullie het behoud van open ruimte hard maken?”

Kunstacademie

Johan Rollez (N-VA) had tot slot ook nog kritiek op de oplossing voor de kunstacademie, die dreigt haar erkenning te verliezen. Het bestuur wil een nieuwbouw realiseren voor de gemeenteschool, die dan ook door de kunstacademie gebruikt kan worden. “U gaat de onderwijsinspectie vertellen dat de belofte om tegen 1 september 2022 een nieuwe academie te hebben maar om te lachen was? Dat u nog eens drie jaar gaat verliezen om subsidies te krijgen die er hoogstwaarschijnlijk niet zullen komen? De inspectie mag nog zoveel begrip tonen voor de financiële situatie, dat maakt het niet minder onverantwoord om de onderwijskwaliteit van de Academie infrastructureel nog langer te laten ondermijnen.”

De meerderheid probeerde alle kritiek te weerleggen. “Lenen is als cholesterol”, probeerde schepen van financiën Eliane Spincemaille (CD&V) haar punt duidelijk te maken. Zij kon de opmerking van Groen, dat er weer schulden gemaakt worden nu CD&V weer bestuurt, niet smaken. “Je hebt ook goeie cholesterol nodig om te overleven. We lenen om te investeren in duurzame projecten.”

Burgemeester Doutreluingne (Lijst burgemeester) somde prompt alle maatregelen op die genomen worden in functie van het klimaat. Hij had het onder meer over de bosuitbreiding die het bestuur plant, het klimaatfonds dat het daarvoor wil opstarten, de ontharding van openbaar domein, enz. “Alle lokale overheden zouden hetzelfde beleid moeten nastreven, dan zouden we al een héél stuk vooruit zijn.”

Volgens schepen Isabelle Degezelle (CD&V) komt het project van de kunstacademie wel degelijk in orde, en zal de gemeente desnoods het project opstarten en zelf financieren in afwachting van de subsidies van Agion.