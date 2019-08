Ontdek primeurs op streekbierenfestival,

zoals aperitiefbier Julia Sunny Joy Negentiende editie verwelkomt 45 brouwerijen en 200 bieren Peter Lanssens

13 augustus 2019

08u20 9 Zwevegem Het Toyeplein in Zwevegem vormt op woensdag 14 en donderdag 15 augustus het decor voor de negentiende editie van het internationaal streekbierenfestival, met deze keer 45 brouwerijen en 200 bieren. Er zijn heel wat nieuwe drankjes te ontdekken, zoals het aperitiefbiertje Julia Sunny Joy. Er worden tien- tot vijftienduizend bezoekers verwacht, als het weer een beetje meezit.

45 bekende en minder bekende brouwerijen uit binnen- en buitenland stellen op het festival het beste van hun gamma voor, goed voor ruim 200 verschillende bieren. Het gebeuren is na de eerdere vele geslaagde edities een begrip geworden in de brouwerijwereld. Volgende brouwerijen en bierfirma’s uit België komen voor het eerst: Castalia Craft Beers, Deca Services, Bier Butlers, Pils’n Love, De Mederie, Brasserie du Clocher, Pirlot, Dok Brewing Company, Belgian Brew Society, Rostune, Remise 56, Amai, Balts Bieren en de Scheldebrouwerij. Ook buitenlandse brouwerijen vinden vlotjes de weg naar Zwevegem zoals SherryBeer 15&30 uit Spanje, Grutte Pier uit Friesland in Nederland, Erdinger uit Duitsland en Brewery 6°North uit Schotland. Er zijn verder heel wat biertjes en dranken die zich voor het eerst presenteren op het internationaal streekbierenfestival.

Doordrinker

Een voorbeeld is Julia Sunny Joy van de bvba Belgian Brew Brothers. Julia Sunny Joy is een verfrissend aperitief, bij Eutropius in Menen gebrouwen. “Het is een dorstlessende doordrinker, met een alcoholgehalte van slechts 4,2 procent”, zeg Julie Claerbout, die samen met Emmanuel Claerbout en broers Thibaut en Mathieu Lateur uit Kortrijk Julia Sunny Joy lanceren. “De aantrekkelijke gele kleur zorgt voor ‘de zon’ in het glas en de fruitige aroma’s van citrussen en pompelmoes in de neus doen je verlangen naar meer. We zijn heel benieuwd naar de feedback van het publiek op het streekbierenfestival”, aldus Julie. Meer info over hun gamma: www.juliabelgium.be.

Drink met mate

Het internationaal streekbierenfestival met unieke terrasjessfeer is ook een gezinsfestival. Zo genieten muziekliefhebbers er van optredens van onder meer Kartje Kilo, De Roger, De Wilfrieds & Moaten, Retrofun Coverband en Wim Dekoker, De Bal Mobiel en Soulvision. Kinderen leven zich in een kinderdorp met kermisattracties uit. Er is ook gratis animatie, met professionele monitoren van de Funbus. Een hapje eten tussen alle biertjes door kan in een uitgebreide ‘foodcorner’. Het festival is open op woensdag 14 augustus van 15 tot 23.30 uur en op donderdag 15 augustus van 13 tot 23.30 uur. Er wordt met jetons gewerkt. De organisatoren roepen bezoekers op om met mate te drinken en bij het verlaten van het festival de eigendommen en waardigheid van anderen te respecteren. Meer info staat op www.flanderseventsvzw.be of op de Facebookpagina van Flanders Events.