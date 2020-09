Ongeval waarbij Kato(12) omkwam zorgt voor verhitte discussie op de gemeenteraad”: ‘Laagste wat ik ooit al gezien heb in de politiek’ Joyce Mesdag

29 september 2020

00u23 0 Zwevegem Het verkeersongeval waarbij Kato (12) iets meer dan een week geleden om het leven kwam, heeft voor een bitsige discussie gezorgd op de gemeenteraad. Oppositiepartijen N-VA en Groen hadden beiden een extra punt op de agenda laten toevoegen om het vrachtverkeer aan schoolomgevingen aan banden te leggen, maar dat kon op weinig begrip rekenen bij de burgemeester. “Het is laag bij de grond dat jullie nu dramatiseren wat reeds dramatisch genoeg is.”

Kato kwam om het leven toen ze onder de wielen terecht kwam van een vrachtwagen die haar en een vriendin wilde inhalen. Het ongeval maakte heel veel los in Zwevegem, en dat hebben de gemeenteraadsleden zelf ook gemerkt. Zowel oppositiepartijen Groen als N-VA hadden allebei een extra punt ingediend op de gemeenteraadszitting. Voormalig schepen Wim Monteyne (N-VA) stelde voor dat de gemeente het charter werftransport zou ondertekenen. Gemeenten die dat charter ondertekenen, nemen zichzelf voor om werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken. “Wij willen dit niet op de spits drijven, en in alle sereniteit het debat voeren”, zei Monteyne. Raadslid Yves De Bosscher (Groen) stelde in het agendapunt van zijn partij voor om een algemene tonnagebeperking van 3,5 ton in te voeren in alle schoolzones in de gemeente.

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) had maar weinig sympathie voor de punten van de oppositie. “De indruk wordt gewekt dat wij dat wij nu pas, na het ongeval, stappen ondernemen om Zwevegem verkeersveilig te maken. Wij nemen al jaren maatregelen om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren. Meteen na het ongeval hebben wij gecommuniceerd over onze plannen: de omgevingen van de gemeenteschool Groene Kouter en de Kouterschool enerzijds en de Centrumschool en het Rhizo College anderzijds, worden begin volgend jaar fietszones. In afwachting daarvan, willen we een verbod voor vrachtverkeer realiseren in de bewuste straten, rond het begin en het einde van de schooldag. Jullie weten van onze plannen, dan hoefden er niet nog eens agendapunten ingediend. Dat is laag bij de grond, en de gemeenteraad gebruiken om wat al een drama is, nog publiekelijk te dramatiseren. Het probleem was vorige legislatuur even groot (waarmee Doutreluingne een steek gaf aan N-VA, dat toen mee in het bestuur zat nvdr.), en het voorbije anderhalf jaar is er vanuit de oppositie geen enkel agendapunt ingediend om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen aan te pakken.”

Jullie weten van onze plannen, dan hoefden er niet nog eens agendapunten ingediend. Dat is laag bij de grond, en de gemeenteraad gebruiken om wat al een drama is, nog publiekelijk te dramatiseren. Burgemeester Doutreluingne

Dat pikte De Bosscher dan weer niet. “De sereniteit van dit debat wordt niet gerespecteerd. Wij hebben onze tussenkomst bewust uit de media gehouden. Dat er op deze manier over onze tussenkomst wordt geargumenteerd is zeer laag. In ons verkiezingsprogramma stond de verkeersveiligheid in álle scholen in Zwevegem bovenaan onze doelstellingen. Voor élke schoolomgevingen doen we daarin een voorstel. Dat ons dan een gebrek aan beleid wordt verweten, daar moet je lef voor hebben.” Zijn voorzitter Eddy Loosvelt vulde nog aan dat dit het laagste is wat hij in de politiek al heeft gezien, en Loosvelt weigerde daarop mee te stemmen.

Ook Monteyne was not amused. “Het is jammer dat hier op de man wordt gespeeld, terwijl wij echt bewust niemand met de vinger hebben gewezen.”

N-VA keurde het extra agendapunt van de meerderheid goed, waarin dus de plannen voor die snelle invoering van de fietszones en de tijdelijke vrachtbeperking werd voorgelegd. “Maar enkel omdat we niet tégen een maatregel willen stemmen die de verkeersveiligheid in een schoolomgeving ten goede komt.” Groen onthield zich. “Omdat wij willen dat de verkeersveiligheid in álle schoolomgevingen wordt aangepakt, en niet enkel in die in het centrum van de gemeente.”