Onbekenden dumpen drie zieke jack russels in verroeste kooien: “De hondjes zijn heel bang” Peter Lanssens

27 juli 2020

11u43 21 Zwevegem Een of meerdere onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag drie jack russels gedumpt in Zwevegem. Buurtbewoners uit de Avelgemstraat merkten de verroeste kooien nabij de Kringloopwinkel op en brachten de honden naar nabijgelegen dierenasiel De Leiestreek. “Er worden veel huisdieren gedumpt, we vermoeden dat het mensen zijn die door de coronacrisis financiële problemen hebben”, zegt Veerle Debaillie van het dierenasiel. “Dump alstublieft geen dieren. Breng ze naar het asiel. We verzorgen ze en zoeken een nieuwe thuis.”

De drie gedumpte jack russels – vader, moeder en een puppy – hebben schurft en lange nagels. Wat doet vermoeden dat ze vaak binnen zaten, wellicht in een bench. “Want ze zijn ook heel bang”, vertelt Veerle Debaillie, die klacht indient. Misschien helpen de camerabeelden van de Kringloopwinkel de politie, om de dader(s) te identificeren. Want dieren dumpen is strafbaar. De jack russels, die nu even in quarantaine zitten in het dierenasiel, kregen al een behandeling tegen schurft en worden goed verzorgd. De gedumpte honden zijn geen alleenstaand geval. Het is druk in juli.

“We krijgen tot dertig katten per week binnen”, zegt Veerle Debaillie. “Vooral kittens, die in grachten in de regio worden gedumpt. Ze zijn er allemaal slecht aan toe. Ze zijn ziek, hun ogen zitten dicht, ze zitten vol maden, enzovoort. Er worden ook regelmatig konijnen gedumpt. En recent liet iemand zelfs een pony achter, ter hoogte van het tankstation Q8 op de grens tussen Zwevegem en Kortrijk.”

Dierenartskosten

Dumpen van dieren mag niet. Ze verkopen op Facebook is ook strafbaar. “Breng ze gewoon naar het dierenasiel, ook als je financiële moeilijkheden hebt. We zijn geen boeman. We vangen zeker ook huisdieren op van mensen die echt geen geld hebben”, benadrukt Veerle Debaillie. “Het is beter om dieren meteen te brengen, als je niet meer in staat bent om ze zelf te verzorgen. Zo voorkom je dierenleed. En zo kunnen we vermijden dat de dierenartskosten oplopen.”