Oma en kleindochter aangereden door bestelwagen VHS/LPS

09 oktober 2020

20u01 0 Zwevegem Op een zebrapad langs de Otegemstraat in Zwevegem zijn woensdagnamiddag een oma en haar kleindochter (5) aangereden door een bestelwagen. Beiden raakten lichtgewond.

Het ongeval gebeurde iets voor 15.30 uur. Toen de oma, een vrouw van 65 uit Deerlijk, en haar kleindochter de straat overstaken, werden ze aangereden. De bestuurder van de bestelwagen, een 44-jarige man, had hen niet of te laat gezien. Naar verluidt kwam het 5-jarig meisje onder de bestelwagen terecht maar het werd gelukkig niet overreden. Passanten en omwonenden ontfermden zich over de slachtoffers, in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

Die brachten oma en kleindochter voor verzorging naar het ziekenhuis. Geen van beiden was er erg aan toe. De bestuurder van de bestelwagen, een man die werkt voor een koerierbedrijf, bleef ongedeerd.