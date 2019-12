Nieuwjaarsreceptie verhuist naar Pioniersplein Joyce Mesdag

02 december 2019

18u37 0 Zwevegem De nieuwjaarsreceptie in Zwevegem vindt voor het eerst in jaren niet plaats op de overdekte tennisterreinen in de Bekaertstraat maar op het Pioniersplein, in het recent ontwikkelde Leanderhof.

Dat betekent ook dat de receptie dus voor het eerst buiten plaatsvindt, en niet binnen. Bovendien wordt dit keer gevierd op zaterdagavond, en niet op zondagmorgen. “Het is een experiment”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Door omstandigheden bleek het niet meer haalbaar om de receptie op de tennisterreinen te organiseren, het was een ideale gelegenheid om eens iets anders uit te proberen. De bevolking zal er meteen ook dit nieuw stukje Zwevegem kunnen leren kennen. De vroegere Bekaertsite werd de voorbije jaren omgetoverd tot een nieuwe groen-, woon-en winkelcentrum in hartje Zwevegem.” Het Leanderhof (Pioniersplein) zal op zaterdag 11 januari van 18 uur tot 20.30 uur, het sfeervolle decor vormen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een gratis bus brengt je van Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs naar het Leanderhof. Meer info daarover vind je op www.zwevegem.be.